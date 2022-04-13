5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Shaver series 9000 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
S9521/31
Idź do sklepu
Zarejestruj produkt
Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).
Instrukcja obsługi
Data Act Document
Wszystko (11)
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Jak zdjąć głowice golące z golarki Philips?
Regulowany trymer do brody RQ111
SH91Wymienne głowice golące
Shavers Podstawka uniwersalna
Regulowana nasadka grzebieniowa do brody 1–5 mm
Shaver series 9000Głowice golące
ShaversKorpus szczotki
Shaver series 9000Spód elementu golącego
SmartClick accessorySzczoteczka do oczyszczania twarzy
Uchwyt głowicy golącej
ShaverPrecyzyjny trymer
Nasadka zabezpieczająca
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
System Philips SmartClean przepełnia się
Wtyczka ładowarki nie pasuje do stacji Philips SmartClean
System Philips SmartClean nie działa
Golarka Philips się nie ładuje