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  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek z serii Classic +

SCF172/70

4.8
| (85) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
Smoczek Philips Avent Classic + pomoże Twojemu maleństwu uspokoić się o każdej porze dnia. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej i jest dostępny w różnych kolorach.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Smoczek z jasnymi, kolorowymi rysunkami

Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka

  • Niezbędny komfort

  • 6–18 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.

Bezpieczny uchwyt ułatwia wyjmowanie

Bezpieczny uchwyt ułatwia wyjmowanie

Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych rączek!

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

85

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

04/12/2020

Polska

Polska

Uwielbiamy te smoczki

Smoczki Avent przypadły do gustu synkowi od urodzenia lubimy te wesołe buźki przezroczysta obwódkę i wycięcie pod nosek

Zalety

Kolor kształt

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF182/24 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF182/24 Smoczek z serii Classic +

15/08/2016

Polska

Polska

Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia

jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +

15/08/2016

Polska

Polska

Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia

jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Marka smoczków nr 1 na świecie

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  3. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  4. Producent Roku 2014