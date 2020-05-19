Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Wystarczy dolać wody, załadować i włożyć do mikrofalówki na 2 minuty. 2 min w mikrofalówce o mocy 1100–1850 W, 4 min przy mocy 850–1000 W, 6 min przy mocy 500–850 W.
Odpowiedni do większości mikrofalówek. Wygodny w podróży.
4.6
z 5
8
Opinie
88%
poleca ten produkt
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Zalety
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.