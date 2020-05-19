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Produkcja zakończona

Philips AventMikrofalowy sterylizator parowy

SCF271/07

4.6
| (8) Opinie | 88% poleca ten produkt
Wyjątkowo szybki i wygodny
Lekki i niewielki mikrofalowy sterylizator parowy SCF271/07 firmy Philips Avent idealnie nadaje się do sterylizowania butelek do karmienia w domu i poza nim. W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Sterylizuje 6 butelek do karmienia w 2 minuty

Wyjątkowo szybki i wygodny

Wyjątkowo szybki i łatwy w użyciu

Wyjątkowo szybki i łatwy w użyciu

Wystarczy dolać wody, załadować i włożyć do mikrofalówki na 2 minuty. 2 min w mikrofalówce o mocy 1100–1850 W, 4 min przy mocy 850–1000 W, 6 min przy mocy 500–850 W.

Mały i lekki

Mały i lekki

Odpowiedni do większości mikrofalówek. Wygodny w podróży.

Idealny w domu i w podróży

Idealny w domu i w podróży

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

8

Opinie

88%

poleca ten produkt

2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Zalety

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 