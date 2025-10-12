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Produkcja zakończona
SCF616/10
SCF291/30
SCF297/05
SCF293/00
SCF291/00R1
SCF291/00
SCF293/00R1
240 ml
Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
Pojemniki Philips Avent służą do przechowywania cennego pokarmu lub jedzenia dla dziecka. Można je włożyć do lodówki lub zamrażarki.
Doskonale sprawdzają się w podróży — możesz łatwo spakować jedzenie dla dziecka, kiedy wychodzicie.
Opinie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.