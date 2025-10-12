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Wszystkie serie

  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie

Produkcja zakończona

Philips Avent VIAWielorazowe kubki Avent

SCF616/10

Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
Uniwersalny zestaw pojemników Philips Avent pozwala zaoszczędzić miejsce. Został opracowany z myślą o rozwoju dziecka — tego samego kubka można używać do przechowywania mleka matki i jedzenia dla dziecka. Pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent.
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

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Wielorazowe kubki na pokarm (pokrywki do nabycia osobno)

Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie

  • 240 ml

Zestaw szczelnych, zakręcanych pojemników

Zestaw szczelnych, zakręcanych pojemników

Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

Przechowywanie jedzenia dla dziecka

Pojemniki Philips Avent służą do przechowywania cennego pokarmu lub jedzenia dla dziecka. Można je włożyć do lodówki lub zamrażarki.

Przenoszenie jedzenia dla dziecka

Doskonale sprawdzają się w podróży — możesz łatwo spakować jedzenie dla dziecka, kiedy wychodzicie.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 