Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie

Uniwersalny zestaw pojemników Philips Avent pozwala zaoszczędzić miejsce. Został opracowany z myślą o rozwoju dziecka — tego samego kubka można używać do przechowywania mleka matki i jedzenia dla dziecka. Pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent.