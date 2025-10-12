Mikrofon i pilot na przewodzie — łatwe przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.