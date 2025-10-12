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  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów
  • Bogate brzmienie basów

Produkcja zakończona

Słuchawki douszne z mikrofonem

SHE3905BK/00

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Srebrna
Srebrna
Złote
Złote
Bogate brzmienie basów
Ciesz się muzyką i rozmowami w wysokiej jakości dźwięku. Owalne wkładki mają 3 rozmiary nasadek, dzięki czemu zapewniają odpowiednie dopasowanie i głębokie basy. Próżniowe metalizowane obudowy wyglądają elegancko i stylowo. Mikrofon i pilot na przewodzie ułatwiają prowadzenie rozmów bez konieczności angażowania rąk.
Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka i rozmowy brzmią lepiej dzięki owalnym wkładkom

Bogate brzmienie basów

  • Czarny

Miękkie, silikonowe nasadki w 3 rozmiarach idealnie przylegają do uszu

Miękkie, silikonowe nasadki w 3 rozmiarach idealnie przylegają do uszu

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Mikrofon i pilot na przewodzie — łatwe przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Mikrofon i pilot na przewodzie — łatwe przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.

Kompaktowe, wydajne głośniki gwarantują potężne brzmienie i głębokie tony niskie

Kompaktowe, wydajne głośniki gwarantują potężne brzmienie i głębokie tony niskie

Kompaktowe, wydajne głośniki zapewniają dokładne dopasowanie do uszu oraz wierne odwzorowanie dźwięku wraz z głębokimi tonami niskimi, oferując pełnię wrażeń podczas słuchania.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie