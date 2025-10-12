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Produkcja zakończona
SHE3905SL/00
Srebrny
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.
Kompaktowe, wydajne głośniki zapewniają dokładne dopasowanie do uszu oraz wierne odwzorowanie dźwięku wraz z głębokimi tonami niskimi, oferując pełnię wrażeń podczas słuchania.
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