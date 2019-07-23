Golarka dość nietypowa i nie mam na myśli bynajmniej malowania jako wersji w edycji limitowanej. Otóż w tej golarce poza efektownym malowaniem kryje się zupełnie inna właściwość. Otóż jest to golarka SW 6700 czyli dość nietypowa seria 6000 pomiędzy popularnymi seriami 5000 i 7000. I tutaj pełne zaskoczenie. Zarówno maszynki serii 5000 jak i 7000 mają głowice 5 kierunkowe. A SW6700 ma głowice 8 kierunkowe !!!!!!!!!!!!!! Do maszynek 5000 noże SH50 MultiPrecision 27 ostrzy (fajne, ale wcale nie super, przerabiałem je w maszynce PT860), do maszynek 7000 już 72 ostrza o oznaczeniu SH70/50 GentlePrecisionPRO. A w golarce SW 6700 są ostrza V-Track Precision PRO SH90. Ludzie tak macie rację !!!!! To te same co w serii 9000, a przypomnę mamy mieć coś pośredniego pomiędzy 5000 i 7000. Ale jazda. Jeśli Philips nie ściemnia w opisach i w instrukcji urządzenia, które przecież mam to to jest mega dowcip z ich strony. W super cenie w produkcie znacznie tańszym niż seria 7000 mamy jakość golenia rodem z serii 9000 za dwukrotnie niższą cenę. Inne rzeczy z serii 9000 jak większy akumulator , jakieś dodatkowe wskaźniki to bajery, które nie wpływają na jakość i precyzję golenia. Zatem jeśli tylko się jeszcze da, to kupujcie golarkę SW6700. I teraz ocena z własnej autopsji. Golarka SW 6700 goli genialnie. Chcę szybko to 2 minuty i jestem ogolony, fakt czuć pod ręką ciągle na twarzy zarost, ale jest on fajny w dotyku, szorstki ale jednocześniei jakby zaokrąglony był każdy włosek. Doznanie dotyku nie jest ostre "kłujące" jakie miałem w golarce PT860 (odp. serii 3000, a może nawet 5000). Ale najważniejsze widać wyraźnie, że jestem ogolony przynajmniej na kilka godzin. Jak mamy więcej czasu około 3-4 minut to można uzyskać efekt jak po maszynce klasycznej z ostrzem czy nawet kilkoma ostrzami. Coś wspaniałego. Imprezy, uroczyste spotkania i twarz może być gładka jak pupa niemowlaka.