Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Ostrza V-Track Precision PRO
8-kierunkowe głowice ContourDetect
Tryb Turbo+
Precyzyjny trymer SmartClick
Zafunduj sobie doskonałe golenie — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos w najlepszej pozycji do golenia 3-dniowego zrostu, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry, dzięki czemu wystarczy kilka pociągnięć, by skóra była wspaniale ogolona.
72 samoostrzące się ostrza. 151 000 cięć na minutę. Urządzenie nie pozostawia żadnych włosów — bez względu na to, pod jakim kątem rosły.
8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.
4.8
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
Baster66
23/07/2019
Polska
Epokowa zmiana na dużo lepsze.
Po kilkunastu latach przyszła pora na zmianę maszynki. W grę wchodziła tylko maszynka elektryczna, gdyż innej nie używam. Postanowiłem zostać z Philipsem. Po w zasadzie krótkim procesie decyzyjnym wybór padł na Star Wars i to w dodatku chyba już wycofany model SW6700.Jak to bywa na wyprzedaży cenowa okazja. Samo urządzenie ujęło mnie po uruchomieniu od razu. Wygląd, wiem sprawa gustu ale ta maszynka, to kosmos. Dalej pewny chwyt z uwagi na profilowanie „rączki”. Po włączeniu szmer pracy, a nie jak w wiekowej maszynce hałas. No i cięcie zarostu bardzo precyzyjne i przyjemne. Ogólnie super a w zasadzie doskonale, jeśli chodzi o golenie. Czas pracy około 10 do 12 dni na jednym ładowaniu, też świetnie. Jest dodatek w postaci etui-funkcjonalne zwłaszcza w podróży. Na koniec jeszcze trymer, jest ale to najsłabszy element całego zestawu więc jego opis pominę. Lepsza byłaby szczoteczka do czyszczenia elementu pracującego, ale jest co jest.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Romano832
14/02/2019
Polska
Super golarka
Gorąco polecam ☺️ Produkt spełnia moje oczekiwania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
DarioR
09/07/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacyjna maszynka za wysmienitą cenę
Golarka dość nietypowa i nie mam na myśli bynajmniej malowania jako wersji w edycji limitowanej. Otóż w tej golarce poza efektownym malowaniem kryje się zupełnie inna właściwość. Otóż jest to golarka SW 6700 czyli dość nietypowa seria 6000 pomiędzy popularnymi seriami 5000 i 7000. I tutaj pełne zaskoczenie. Zarówno maszynki serii 5000 jak i 7000 mają głowice 5 kierunkowe. A SW6700 ma głowice 8 kierunkowe !!!!!!!!!!!!!! Do maszynek 5000 noże SH50 MultiPrecision 27 ostrzy (fajne, ale wcale nie super, przerabiałem je w maszynce PT860), do maszynek 7000 już 72 ostrza o oznaczeniu SH70/50 GentlePrecisionPRO. A w golarce SW 6700 są ostrza V-Track Precision PRO SH90. Ludzie tak macie rację !!!!! To te same co w serii 9000, a przypomnę mamy mieć coś pośredniego pomiędzy 5000 i 7000. Ale jazda. Jeśli Philips nie ściemnia w opisach i w instrukcji urządzenia, które przecież mam to to jest mega dowcip z ich strony. W super cenie w produkcie znacznie tańszym niż seria 7000 mamy jakość golenia rodem z serii 9000 za dwukrotnie niższą cenę. Inne rzeczy z serii 9000 jak większy akumulator , jakieś dodatkowe wskaźniki to bajery, które nie wpływają na jakość i precyzję golenia. Zatem jeśli tylko się jeszcze da, to kupujcie golarkę SW6700. I teraz ocena z własnej autopsji. Golarka SW 6700 goli genialnie. Chcę szybko to 2 minuty i jestem ogolony, fakt czuć pod ręką ciągle na twarzy zarost, ale jest on fajny w dotyku, szorstki ale jednocześniei jakby zaokrąglony był każdy włosek. Doznanie dotyku nie jest ostre "kłujące" jakie miałem w golarce PT860 (odp. serii 3000, a może nawet 5000). Ale najważniejsze widać wyraźnie, że jestem ogolony przynajmniej na kilka godzin. Jak mamy więcej czasu około 3-4 minut to można uzyskać efekt jak po maszynce klasycznej z ostrzem czy nawet kilkoma ostrzami. Coś wspaniałego. Imprezy, uroczyste spotkania i twarz może być gładka jak pupa niemowlaka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Goli o 30% bliżej skóry przy mniejszej liczbie pociągnięć w porównaniu z poprzednim modele firmy Philips
Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips
20% więcej mocy — w porównaniu do niekorzystania z trybu Turbo+