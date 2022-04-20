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Shaver series 5000 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SW6700/14
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Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
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Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Co oznaczają symbole na golarce Philips serii 5000?
SH91Wymienne głowice golące
Shaver series 9000Głowice golące
SmartClick accessorySzczoteczka do oczyszczania twarzy
Uchwyt głowicy golącej
ShaverPrecyzyjny trymer
Nasadka zabezpieczająca
Golarka Philips się nie ładuje