Butelkę należy zawsze dokładnie umyć przed sterylizacją. Aby wysterylizować butelkę i smoczek Philips Avent za pomocą wrzątku, wykonaj następujące czynności.

Rozłóż butelkę i smoczek. Zagotuj dużą ilość wody. Włóż wszystkie części do wrzącej wody na 5 minut. Upewnij się, że części nie stykają się ani nie dotykają ścianki garnka. Zapobiegnie to ich odkształceniu i uszkodzeniu.

Jeśli to możliwe, użyj szczotki do czyszczenia butelki i smoczka Philips Avent. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych, antybakteryjnych, roztworów chemicznych ani skoncentrowanych środków czyszczących.