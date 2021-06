Intensywne światło impulsowe (IPL, Intense Pulsed Light) to technologia wykorzystywana do usuwania włosów od 1996 roku. W tym czasie nie zgłoszono żadnych poważnych efektów ubocznych ani uszczerbków na zdrowiu wynikających z długotrwałego używania urządzeń tego typu. Urządzenie Philips Lumea zostało stworzone we współpracy z najlepszymi dermatologami i przetestowane przez ponad 2000 kobiet. Spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa urządzeń przeznaczonych do użytku domowego. Podobnie jak w przypadku innych produktów do pielęgnacji skóry, należy korzystać z urządzenia w sposób zgodny ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.