Akcesorium do pieczenia ani innych form i blach do pieczenia nie należy wypełniać więcej niż w połowie, ponieważ ciasto rośnie podczas pieczenia. Jeśli na blasze lub w formie do pieczenia znajdzie się zbyt wiele ciasta, wyrastając, może ono dotknąć elementu grzejnego i przypalić się. Nigdy nie umieszczaj formy do pieczenia bezpośrednio w patelni, ponieważ zakłóca to przepływ powietrza w patelni i powoduje podgrzewanie tylko górnej warstwy potrawy. Zawsze umieszczaj formę do pieczenia w koszu.

Wskazówka: Więcej informacji i porad na temat przepisów do urządzenia Airfryer można znaleźć w aplikacji Airfryer.