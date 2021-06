Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone we wskaźnik zużycia ostrza.

Podczas pracy ostrza widoczny staje się zielony pasek. Jeśli pasek jest dobrze widoczny, zaleca się wymianę ostrza, aby zapewnić bezproblemową pracę maszynki OneBlade. Zielony pasek stanowi wskazówkę, ale możesz wymienić ostrze wcześniej lub później, w zależności od stopnia zadowolenia.

Zawsze używaj oryginalnych ostrzy Philips z maszynką OneBlade.



Czas przydatności ostrza może się różnić w zależności od sposobu użycia. Podobnie jak w przypadku zwykłych golarek, ostrze po jakimś czasie staje się tępe, co może prowadzić do gorszej wydajności podczas golenia oraz do ciągnięcia włosów w trakcie golenia i przycinania.