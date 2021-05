Spieniacz do mleka Philips LatteGo wyróżnia się minimalistyczną konstrukcją, łatwością mycia i generowaniem pary o wysokim ciśnieniu, dzięki której wytwarza wspaniałą mleczną piankę. Spieniacz do mleka LatteGo w trakcie pracy może działać nieco głośniej, niż zwykle. Jest to całkowicie normalne.

Jeśli uważasz, że hałas jest nietypowy lub wzrasta z upływem czasu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszej pomocy.