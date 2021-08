W zależności od posiadanego modelu golarki Philips można ładować na różne sposoby. Zawsze używaj oryginalnej ładowarki dołączonej do golarki, ponieważ nie wszystkie ładowarki są zgodne ze wszystkimi golarkami.

Ładowanie golarki Philips za pomocą standardowej ładowarki

1. Upewnij się, że golarka jest wyłączona.

2. Włóż małą wtyczkę ładowarki do dolnej części golarki i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. W zależności od modelu golarki czas ładowania może wynosić od godziny do 8 godzin.

3. Po zakończeniu ładowania wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego i wyciągnij małą wtyczkę z urządzenia.