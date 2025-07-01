Pomoc Philips Jak zarządzać subskrypcją Klubu OneBlade?

Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby zarządzać subskrypcją OneBlade Club:



Austria

Belgia

Republika Czeska

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone



Możesz wstrzymać kolejną przesyłkę ostrzy lub zmienić datę następnej dostawy, korzystając z powyższych łączy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome podczas przeglądania powyższych stron internetowych.



Uwaga: płatności za uchwyt OneBlade 360 będą kontynuowane nawet po wstrzymaniu planu ostrza. Nie dotyczy to klientów z Czech i Polski, gdzie dostępna jest tylko subskrypcja wymiany ostrza.