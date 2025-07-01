Jak zarządzać subskrypcją Klubu OneBlade?

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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby zarządzać subskrypcją OneBlade Club:
Austria
Belgia
Republika Czeska
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Możesz wstrzymać kolejną przesyłkę ostrzy lub zmienić datę następnej dostawy, korzystając z powyższych łączy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome podczas przeglądania powyższych stron internetowych.
Uwaga: płatności za uchwyt OneBlade 360 będą kontynuowane nawet po wstrzymaniu planu ostrza. Nie dotyczy to klientów z Czech i Polski, gdzie dostępna jest tylko subskrypcja wymiany ostrza.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP2734/20 , QP4530/30 .