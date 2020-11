Diody LED OEM dostępne wyłącznie w Lumileds dla rynku wtórnego

Philips Ultinon Pro9000 zawsze jest o krok przed konkurencją. Jego wyjątkowe, wysokiej jakości chipy Lumileds TopContact LED zapewniają doskonałą wydajność. Te wyjątkowe diody LED OEM zapewniają optymalną spójność światła, wytwarzają mniej ciepła i charakteryzują się idealną barwą światła, co zapewnia lepszą widoczność. Jednym z powodów, dla którego chipy LED Lumileds do zastosowań motoryzacyjnych i żarówki samochodowe Philips są wybierane przez największych producentów samochodów na świecie jest to, że są wyposażone w najlepsze komponenty i technologie, co zapewnia niezrównaną wydajność i większą trwałość żarówek.