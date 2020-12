Zmiana stylu dzięki oświetleniu

Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła. Zobacz wszystkie korzyści