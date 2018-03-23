Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Rodzaj źródła światła: H4
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 60/55 W
Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.
Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.
Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Farusbdw
23/03/2018
Polska
Niesamowite
Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa