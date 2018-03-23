ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

Produkcja zakończona

RacingVisionżarówka samochodowa

12342RVS2

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności zapewniającej do 150% jaśniejsze światło możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Poznaj wszystkie korzyści

Oświetlenie i przyjemność jazdy na najwyższym możliwym poziomie

Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 60/55 W

Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet o 150%

Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność

Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.

Jaśniejsze światło dla kierowców samochodów sportowych

Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

23/03/2018

Polska

Polska

Niesamowite

Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie