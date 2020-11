Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności zapewniającej do 150% jaśniejsze światło możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Zobacz wszystkie korzyści