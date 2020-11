Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips Automotive znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie schowka, wewnętrzne światła sygnalizacyjne, przednie światła postojowe czy światła do jazdy dziennej.