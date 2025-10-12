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Produkcja zakończona
12834UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6000 K
O 200% jaśniejsze światło
Zaawansowany System Samochodowy
Stworzone w oparciu o technologię LUXEON oświetlenie przeciwmgielne LED Philips X-tremeUltinon o temperaturze barwowej 6000 kelwinów zapewnia strumień jasnego, białego światła, zbliżonego do światła dziennego. Lepsza widoczność pozwala łatwiej zauważyć przeszkody i zachować doskonały tor jazdy. Ponieważ nie musisz z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, dzięki jaśniejszemu oświetleniu możesz cieszyć się bardziej komfortową i przyjemną jazdą po zmroku.
Podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, oświetlenie wiele mówi o samochodzie. Jeśli chcesz poprawić wygląd samochodu, nie kupując nowszego auta, jedną z najlepszych inwestycji jest modernizacja oświetlenia. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia przeciwmgielnego LED firmy Philips. Zamiast światła o żółtym kolorze uzyskasz wyraźne, białe światło oraz nowoczesne oświetlenie. Aby nadać pojazdowi nowoczesny wygląd, kierowcy wybierają doskonały styl oświetlenia przeciwmgielnego LED firmy Philips.
Najlepsze oświetlenie samochodowe to nie takie, które po prostu zapewnia najmocniejsze światło. Produkcja coraz jaśniejszych samochodowych źródeł światła LED to nic trudnego. Ważny jest jednak sposób wykorzystania dodatkowego światła. Niekontrolowane jasne oświetlenie nie jest idealne do jazdy i może powodować niebezpieczny efekt oślepiania. Wyposażone w technologię SafeBeam oświetlenie przeciwmgielne LED firmy Philips skupia wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki bardziej precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, a jazda w nocy jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.