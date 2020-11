Intensywne jasne światło skierowane dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz

Najlepsze oświetlenie samochodowe to nie takie, które po prostu zapewnia najmocniejsze światło. Produkcja coraz jaśniejszych samochodowych źródeł światła LED to nic trudnego. Ważny jest jednak sposób wykorzystania dodatkowego światła. Niekontrolowane jasne oświetlenie nie jest idealne do jazdy i może powodować niebezpieczny efekt oślepiania. Wyposażone w technologię SafeBeam oświetlenie przeciwmgielne LED firmy Philips skupia wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki bardziej precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, a jazda w nocy jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.