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Produkcja zakończona
12898RX2
LED-RED [~P21W]
Liczba źródeł światła: 2
12 V, intensywna czerwień
Zaawansowany System Samochodowy
Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. W przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips X-tremeUltinon zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności — do 6000 K dla świateł cofania i pozycyjnych. Dzięki bardziej intensywnym kolorom kierunkowskazów i świateł stop, włączającym się błyskawicznie diodom LED oraz równomiernemu i dobrze ukierunkowanemu światłu dajesz innym kierowcom dodatkowy czas reakcji na Twoje manewry.
Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips.
Zanim tradycyjne żarówki zaczną świecić i uzyskają swoją maksymalną wydajność, mija sporo czasu. Źródła światła LED zaczynają działać natychmiast po włączeniu — to kwestia ułamka sekundy. W sytuacji gwałtownego hamowania ułamek sekundy to całkiem sporo. W przypadku jazdy z prędkością 100 km/h czas reakcji wynoszący cztery dziesiąte sekundy przekłada się na dodatkowe 11 metrów, czyli około 2,5 długości samochodu, które dają dodatkowy czas na decyzję. Dzięki światłom stop Philips LED kierowca w samochodzie za Tobą od razu dowie się o tym, że hamujesz.
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.