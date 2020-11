Łatwy montaż i zgodność z wieloma modelami samochodów

Produkt został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w wybranych pojazdach, dzięki czemu kierowcy z odrobiną doświadczenia bez problemu zmodernizują oświetlenie. Zalecamy jednak, aby nowe oświetlenie LED Philips X-tremeUltinon było montowane przez mechaników samochodowych, którzy zadbają o to, aby pojazd był gotowy do jazdy. To oświetlenie jest zgodne z wieloma modelami samochodów, jednak nie ze wszystkimi.