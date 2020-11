Do 40% większa widoczność

Żarówki Philips CityVision Moto zapewniają do 40% lepszą widoczność, co w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo motocyklisty. Dzięki lepszej widoczności na drodze żarówki motocyklowe firmy Philips umożliwiają szybsze rozpoznawanie przeszkód, co pomaga zapobiegać wypadkom.