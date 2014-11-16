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Produkcja zakończona

X-tremeVisionżarówka samochodowa

12972XV+B1

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Osiągi na miarę X-treme

Philips X-tremeVision to jedne z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiągami większość innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.

Poznaj wszystkie korzyści

Światło jaśniejsze do 130%

Osiągi na miarę X-treme

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 55 W

  • Więcej światła

Znacznie bielsze światło wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy

Jasne, białe światło (do 3500 K) jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Gradient CoatingTM firmy Philips pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem.

Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie

Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie

Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.

Wyjątkowa jakość i wydajność wiązki światła

Połączenie większej ilości światła z wyższą temperaturą barwową sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision zapewniają wiązkę światła o jednej z najwyższych wydajności w segmencie oświetlenia halogenowego.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/11/2014

Polska

Polska

jest naprawdę super

używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie