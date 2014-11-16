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Produkcja zakończona
12972XV+B1
Osiągi na miarę X-treme
Philips X-tremeVision to jedne z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiągami większość innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W
Więcej światła
Jasne, białe światło (do 3500 K) jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Gradient CoatingTM firmy Philips pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem.
Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.
Połączenie większej ilości światła z wyższą temperaturą barwową sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision zapewniają wiązkę światła o jednej z najwyższych wydajności w segmencie oświetlenia halogenowego.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
gacki3
16/11/2014
Polska
jest naprawdę super
używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa