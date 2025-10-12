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Xenon X-tremeVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

85122XV2C1

Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.

Poznaj wszystkie korzyści

Zobaczysz każdy wybój, zakręt i przeszkodę na drodze

Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

  • Rodzaj źródła światła: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Firma Philips stworzyła innowacyjną technologię Xenon HID

Firma Philips stworzyła innowacyjną technologię Xenon HID

Wysokoprężne lampy wyładowcze Xenon HID (High Intensity Discharge) zapewniają dwa razy więcej światła, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach. Badania dowiodły, że ksenonowe oświetlenie samochodowe pomaga kierowcom skupić się na drodze i ułatwia znacznie szybsze rozróżnianie przeszkód i znaków drogowych niż w przypadku oświetlenia tradycyjnego. Czym lepiej rozświetlić mrok, jeśli nie intensywnym białym światłem porównywalnym ze światłem dziennym?

Żarówki samochodowe Philips zdobywają nagrody

Nasze wysokiej jakości innowacyjne żarówki samochodowe zdobywają nagrody i cieszą się niezmiennym uznaniem ekspertów motoryzacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie