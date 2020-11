Kierowanie światła na właściwe miejsce przed samochodem

Odpowiednia moc oświetlenia głównego to nie wszystko — ważna jest również precyzja optyczna. Lampy Xenon X-tremeVision plus wyposażone są w najbardziej precyzyjną technologię zaginania łuku świetlnego o dokładności 150–350 µm. Oznacza to, że lampy te oświetlają drogę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.