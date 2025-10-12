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85122XV2C1
Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.
Rodzaj źródła światła: D2S
85 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Wysokoprężne lampy wyładowcze Xenon HID (High Intensity Discharge) zapewniają dwa razy więcej światła, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach. Badania dowiodły, że ksenonowe oświetlenie samochodowe pomaga kierowcom skupić się na drodze i ułatwia znacznie szybsze rozróżnianie przeszkód i znaków drogowych niż w przypadku oświetlenia tradycyjnego. Czym lepiej rozświetlić mrok, jeśli nie intensywnym białym światłem porównywalnym ze światłem dziennym?
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