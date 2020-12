W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło

Lampy ksenonowe WhiteVision uzyskały certyfikację ECE. Są to lampy generujące intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka dzięki barwie światła, która jest doskonale dopasowana do źródeł LED.