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85415XV2S1
Rodzaj źródła światła: D1S
85 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zostały opracowane z wykorzystaniem technologii ksenonowej firmy Philips w celu uzyskania najwyższej efektywności. Lampy te emitują dłuższą wiązkę i zapewniają nawet o 150% lepszą widoczność¹, co pozwala wcześniej zauważyć przeszkody i w porę zareagować. Dzięki lepszemu widzeniu obwodowemu łatwiej dostrzec zagrożenia przy drodze, na przykład przechodniów czy zbliżające się skrzyżowania. Dzięki jasnemu oświetlaniu każdego wyboju, zakrętu i niebezpieczeństwa na drodze te źródła światła spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kierowców i sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach drogowych.
Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Odpowiednia moc oświetlenia głównego to nie wszystko — ważna jest również precyzja optyczna. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji wyposażone są w najbardziej precyzyjną technologię zaginania łuku świetlnego o dokładności 150–350 µm. Oznacza to, że lampy te oświetlają drogę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Dawe102
01/03/2017
Česká republika
Výborný výkon výbojky
Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (z wyjątkiem modelu D2R, który zapewnia do 20% większą widoczność).