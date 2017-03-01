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  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

Xenon X-tremeVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

85415XV2S1

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.
Poznaj wszystkie korzyści

Zobaczysz każdy wybój, zakręt i przeszkodę na drodze

Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

  • Rodzaj źródła światła: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lampa Xenon X-tremeVision 2. generacji: doskonałe parametry wizualne

Lampa Xenon X-tremeVision 2. generacji: doskonałe parametry wizualne

Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zostały opracowane z wykorzystaniem technologii ksenonowej firmy Philips w celu uzyskania najwyższej efektywności. Lampy te emitują dłuższą wiązkę i zapewniają nawet o 150% lepszą widoczność¹, co pozwala wcześniej zauważyć przeszkody i w porę zareagować. Dzięki lepszemu widzeniu obwodowemu łatwiej dostrzec zagrożenia przy drodze, na przykład przechodniów czy zbliżające się skrzyżowania. Dzięki jasnemu oświetlaniu każdego wyboju, zakrętu i niebezpieczeństwa na drodze te źródła światła spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kierowców i sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach drogowych.

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Kierowanie światła na właściwe miejsce przed samochodem

Kierowanie światła na właściwe miejsce przed samochodem

Odpowiednia moc oświetlenia głównego to nie wszystko — ważna jest również precyzja optyczna. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji wyposażone są w najbardziej precyzyjną technologię zaginania łuku świetlnego o dokładności 150–350 µm. Oznacza to, że lampy te oświetlają drogę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/03/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný výkon výbojky

Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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Przypisy

  1. ¹ W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (z wyjątkiem modelu D2R, który zapewnia do 20% większą widoczność).