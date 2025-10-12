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Produkcja zakończona
CA6810/00
SM6582/30R1
SM5460/10R1
SM7685/00R1
SM6685/00
SM6680/00
SM8780/00
SM8785/00
SM8780/00R1
SM6580/10
SM6582/10
2 wyjątkowe mieszanki kawy
70 g każdej mieszanki
Wysokość odgrywa ważną rolę w rozwoju ziaren kawy. Warunki występujące na dużych wysokościach — temperatura i opady deszczu — zapewniają wolniejszy cykl wzrostu kawowca i tym samym czas na to, by ziarna nabrały bogatego aromatu.
Starannie łączymy ze sobą ziarna z najlepszych upraw, aby uzyskać optymalną równowagę aromatu, konsystencji, posmaku, kwaśności i wyglądu kawy.
Współpracujemy z hodowcami tylko tych gatunków kawy, których ziarna zachowują swój indywidualny charakter przez cały rok, dzięki czemu można cieszyć się zawsze tą samą jakością kawy.
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