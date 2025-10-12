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Produkcja zakończona

Saeco Caffè Selezione NobilePakiet powitalny

CA6810/00

Wszystko zaczyna się od najlepszych ziaren
Ten wyjątkowy pakiet powitalny umożliwia wypróbowanie wszystkich mieszanek Saeco Caffè Selezioni Nobili. Zafunduj sobie najbogatszy smak kawy dzięki połączeniu mieszanki Saeco Caffè Selezioni Nobili i ekspresu Saeco.
Poznaj wszystkie korzyści
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starannie dobranych do ekspresu Saeco

Wszystko zaczyna się od najlepszych ziaren

  • 2 wyjątkowe mieszanki kawy

  • 70 g każdej mieszanki

Bogactwo smaków kawy uprawianej na dużych wysokościach

Wysokość odgrywa ważną rolę w rozwoju ziaren kawy. Warunki występujące na dużych wysokościach — temperatura i opady deszczu — zapewniają wolniejszy cykl wzrostu kawowca i tym samym czas na to, by ziarna nabrały bogatego aromatu.

Wybór ziaren na podstawie specjalnych cech sensorycznych

Starannie łączymy ze sobą ziarna z najlepszych upraw, aby uzyskać optymalną równowagę aromatu, konsystencji, posmaku, kwaśności i wyglądu kawy.

Niezmiennie wysoka jakość przez cały rok

Współpracujemy z hodowcami tylko tych gatunków kawy, których ziarna zachowują swój indywidualny charakter przez cały rok, dzięki czemu można cieszyć się zawsze tą samą jakością kawy.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie