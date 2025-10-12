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  • Automatyczne spienianie mleka
  • Automatyczne spienianie mleka

Przystawka cappucinatore

CRP993

Automatyczne spienianie mleka
Lubisz dobre cappuccino czy latte macchiato? Czarna przystawka cappucinatore pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Pasuje do różnych modeli ekspresów do kawy.
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Automatyczne spienianie mleka

  • do spieniacza do mleka

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie