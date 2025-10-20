Aksamitna mleczna pianka do wszystkich ulubionych kaw

Jakość jak z kawiarni oznacza również aksamitną piankę z mleka, gorącą lub zimną. Właśnie w tym miejscu do akcji wkracza LatteGo Pro. Od cappuccino po mrożoną latte — nasz system spieniania mleka zapewnia najwyższą jakość, niezależnie od tego, czy użyjesz mleka zwykłego czy roślinnego. Można go myć w zmywarce, a brak rurek oznacza czyszczenie w czasie 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą. Poznaj nową jakość pianki dzięki LatteGo Pro: innowacyjnemu spieniaczowi do mleka do naszych ekspresów do kawy.