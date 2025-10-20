Wyszukiwane terminy

      Café Aromis serii 8000 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

      EP8757/20

      Smak jak z kawiarni w domu

      Ciesz się kawą jak z kawiarni w domu dzięki ekspresowi Philips Café Aromis. Przygotowuj ponad 50 napojów, od espresso po kawę parzoną zimno, z większą ilością ziaren*, dla smaku jak w kawiarni. Twórz aksamitną, gorącą lub zimną piankę dzięki LatteGo Pro i czyść go w 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą.

      Café Aromis serii 8000
      Café Aromis serii 8000

      W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

      Smak jak z kawiarni w domu

      Idealna intensywność, od espresso po kawę parzoną na zimno

      • Jakość jak z kawiarni dzięki technologii BrewExtract
      • Aksamitna mleczna pianka dzięki LatteGo Pro
      • Ponad 50 rodzajów gorących i zimnych napojów na każdy nastrój
      • Łatwe sprzątanie
      • Łatwy w obsłudze, intuicyjny wyświetlacz
      Więcej ziaren, więcej smaku

      Więcej ziaren, więcej smaku

      Sekret intensywności jak w kawiarni? Nasza technologia BrewExtract używa więcej ziaren* do każdego naparu, aby odtworzyć niepowtarzalny, kawiarniany smak w ekspresie. Zależy Ci na idealnym smaku? Dostosuj sposób parzenia, używając jednego z 7 poziomów intensywności.

      Aksamitna mleczna pianka do wszystkich ulubionych kaw

      Aksamitna mleczna pianka do wszystkich ulubionych kaw

      Jakość jak z kawiarni oznacza również aksamitną piankę z mleka, gorącą lub zimną. Właśnie w tym miejscu do akcji wkracza LatteGo Pro. Od cappuccino po mrożoną latte — nasz system spieniania mleka zapewnia najwyższą jakość, niezależnie od tego, czy użyjesz mleka zwykłego czy roślinnego. Można go myć w zmywarce, a brak rurek oznacza czyszczenie w czasie 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą. Poznaj nową jakość pianki dzięki LatteGo Pro: innowacyjnemu spieniaczowi do mleka do naszych ekspresów do kawy.

      Ponad 50 rodzajów gorących i zimnych napojów na każdy nastrój

      Ponad 50 rodzajów gorących i zimnych napojów na każdy nastrój

      Odkryj ponad 50 wariacji na temat kawy na ciepło i zimno, od intensywnych espresso po orzeźwiające kawy parzone na zimno. Ten ekspres do kawy na ciepło i zimno jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin i miłośników kawy, chcących uzyskać w domu smak jak z kawiarni.

      Maksymalna przyjemność, minimalne czyszczenie

      Maksymalna przyjemność, minimalne czyszczenie

      Czyść LatteGo Pro w 10 sekund, opłukując go pod bieżącą wodą lub myjąc w zmywarce. Część zaparzającą można myć w zlewie. Gdy nadejdzie czas na uruchomienie programu czyszczenia, takiego jak usuwanie kamienia, urządzenie przeprowadzi Cię przez ten proces.

      Ulubiona kawa po jednym naciśnięciu przycisku

      Ulubiona kawa po jednym naciśnięciu przycisku

      Intuicyjny dotykowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4.3 cala umożliwia łatwe przygotowanie kawy dzięki funkcji parzenia jednym przyciskiem i spersonalizowanym profilom użytkownika. Dzięki prostemu sterowaniu wszyscy domownicy mogą cieszyć się wysokiej jakości kawą.

      Twój domowy barista

      Twój domowy barista

      Poznaj swojego asystenta baristy, pomocnika, który postara się poprawić smak Twojej kawy każdego dnia. Możesz go używać na komputerze lub w aplikacji HomeID. Czatuj z nim i powiedz mu, jakich ziaren używasz, a on automatycznie dostosuje ustawienia parzenia, pomagając Ci uzyskać najlepszą ekstrakcję. Asystent baristy umożliwia dostosowanie mocy, pojemności lub temperatury do własnych upodobań — nawet podczas zdalnego parzenia kawy. Zawsze jest do Twojej dyspozycji, a Ty możesz poczuć się, jakby każda filiżanka kawy została przygotowana w Twojej kuchni przez prawdziwego baristę.

      Autentyczny smak kawy parzonej na zimno

      Autentyczny smak kawy parzonej na zimno

      Poznaj odświeżający smak kawy parzonej na zimno za naciśnięciem jednego przycisku — wyważony i aksamitny, gotowy, kiedy tylko zechcesz.

      O 40% ciszej dzięki technologii SilentBrew**

      O 40% ciszej dzięki technologii SilentBrew**

      Opatentowana przez nas technologia SilentBrew redukuje dźwięki z urządzenia, co sprawia, że parzenie kawy jest jeszcze przyjemniejsze. Technologia wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, dzięki czemu nasze urządzenia generują o 40% mniej hałasu niż poprzednie modele i posiadają certyfikat Quiet Mark.

      Aromatyczna kawa ze świeżych ziaren

      Aromatyczna kawa ze świeżych ziaren

      Kawa jak z kawiarni zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren. Dodaj swoje ulubione ziarna, wybierz kawę i pozwól, aby wbudowany młynek uwolnił ukryty w ziarnach aromat i smak. Dostosuj grubość mielenia, korzystając z jednego z 12 ustawień, od drobnego do grubego.

      Jeszcze lepszy smak dzięki funkcji dodatkowej porcji ristretto

      Jeszcze lepszy smak dzięki funkcji dodatkowej porcji ristretto

      Rozkoszuj się lepszym i mocniejszym smakiem bez goryczki, korzystając z funkcji dodatkowej porcji ristretto. Można ją zaserwować do każdej wybranej kawy (z wyjątkiem funkcji wstępnego mielenia).

      Oszczędzaj wodę i energię dzięki trybowi Eco

      Oszczędzaj wodę i energię dzięki trybowi Eco

      Użyj trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie wody i energii bez obniżania jakości kawy. Nasz ekspres Philips Café Aromis pozwala na przyciemnienie podświetlenia głównego i podświetlenia filiżanek przed upływem domyślnie ustawionego czasu, na zużycie mniejszej ilości wody podczas płukania, szybsze przejście do trybu czuwania oraz zmniejszenie jasności.

      Do 5000 filiżanek*** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

      Do 5000 filiżanek*** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

      Filtr AquaClean umożliwia zaparzenie nawet 5000 filiżanek bez konieczności usuwania kamienia. Oczyszcza on wodę przed rozpoczęciem parzenia, dzięki czemu kawa jest bardziej aromatyczna.

      Zdalne parzenie i uzyskiwanie wskazówek dzięki aplikacji HomeID

      Zdalne parzenie i uzyskiwanie wskazówek dzięki aplikacji HomeID

      Uzyskaj porady dotyczące kawy, przepisy i pomoc bezpośrednio w aplikacji HomeID — Twoim cyfrowym bariście towarzyszącym Ci na każdym etapie podróży.

      Zaprojektowany z myślą o dodaniu wnętrzom klasy

      Zaprojektowany z myślą o dodaniu wnętrzom klasy

      Ekspres do kawy Philips Café Aromis z młynkiem i spieniaczem nie tylko pozwala przygotować pyszną kawę, ale także dodaje Twojej kuchni klasy. Eleganckie wykończenie, opływowe kształty i intuicyjny wyświetlacz nadają domowi elegancki, europejski charakter.

      Więcej filiżanek, rzadsze uzupełnianie zbiornika

      Więcej filiżanek, rzadsze uzupełnianie zbiornika

      Dzięki dużemu zbiornikowi na wodę o pojemności 1,9 l możesz zaparzyć więcej wysokiej jakości kawy i rzadziej uzupełniać wodę. To filiżanka za filiżanką dla całej rodziny lub gdy gościsz przyjaciół.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Źródło kawy
        Świeże ziarna
        Zaangażowanie użytkownika
        Dotknięcie przycisku
        Wstępnie zaprogramowane napoje
        54
        Liczba porcji
        2
        Ciśnienie
        15 barów
        Wbudowany młynek
        Tak
        Ustawienia młynka
        12
        Pojemność pojemnika na ziarna
        275 g
        Spienianie mleka
        Tak
        System spieniania mleka
        LatteGo Pro
        Pojemnik na mleko
        0,25 l
        Pojemność zbiornika wody
        1,9 l
        Profile
        8
        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Metal
        Technologia
        Technologia BrewExtract, dostosowywanie ilości ziaren, szybkie uruchamianie, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interfejs
        Intuicyjny ekran dotykowy TFT o przekątnej 4,3 cala
        Gwarancja
        2 lata
        Łączność WiFi
        Tak
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak

      • Dane techniczne

        Klasa efektywności energetycznej
        Klasa A
        Moc
        1500 W
        Napięcie
        230 V
        Częstotliwość
        50 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1

      • Zabezpieczenie

        Automatyczne wyłączanie na czas
        Tak
        Certyfikat bezpieczeństwa
        Tak

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        452 mm
        Szerokość produktu
        251 mm
        Wysokość produktu
        389 mm
        Waga produktu
        9,3 kg
        Długość opakowania
        493 mm
        Szerokość opakowania
        289 mm
        Wysokość opakowania
        473 mm
        Waga opakowania
        10,0–12,3 kg

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        LatteGo Pro Hot
        Akcesoria w zestawie 2
        LatteGo Pro Cold
        Akcesoria w zestawie 3
        Filtr AquaClean
        Akcesoria w zestawie 4
        Miarka
        Akcesoria w zestawie 5
        Pasek do sprawdzania twardości wody
        Powiązane akcesoria 1
        Tabletki do usuwania oleju kawowego
        Powiązane akcesoria 2
        Odkamieniacz do ekspresów do kawy

      • Trwałość

        Instrukcja obsługi
        Papier w ponad 75% z recyklingu
        Opakowanie
        Materiały w ponad 95% z recyklingu

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Rumunia

      • Energooszczędność

        Pobór mocy w trybie gotowości
        0,2 W
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        nie dot.
        Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
        0,4 W
        Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
        15 min
        Okres przed automatycznym wyłączeniem
        nie dot.
        Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości z łącznością sieciową
        15 min
        Standard pomiaru
        EN 50564:2011

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Znajdź części zamienne i akcesoria

      • * W porównaniu ze wszystkimi innymi automatycznymi ekspresami do kawy firmy Philips
      • ** W porównaniu z poprzednimi ekspresami do kawy firmy Philips
      • *** W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia

