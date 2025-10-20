Wyszukiwane terminy
EP8757/20
Smak jak z kawiarni w domu
Ciesz się kawą jak z kawiarni w domu dzięki ekspresowi Philips Café Aromis. Przygotowuj ponad 50 napojów, od espresso po kawę parzoną zimno, z większą ilością ziaren*, dla smaku jak w kawiarni. Twórz aksamitną, gorącą lub zimną piankę dzięki LatteGo Pro i czyść go w 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą.Zobacz wszystkie korzyści
W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Sekret intensywności jak w kawiarni? Nasza technologia BrewExtract używa więcej ziaren* do każdego naparu, aby odtworzyć niepowtarzalny, kawiarniany smak w ekspresie. Zależy Ci na idealnym smaku? Dostosuj sposób parzenia, używając jednego z 7 poziomów intensywności.
Jakość jak z kawiarni oznacza również aksamitną piankę z mleka, gorącą lub zimną. Właśnie w tym miejscu do akcji wkracza LatteGo Pro. Od cappuccino po mrożoną latte — nasz system spieniania mleka zapewnia najwyższą jakość, niezależnie od tego, czy użyjesz mleka zwykłego czy roślinnego. Można go myć w zmywarce, a brak rurek oznacza czyszczenie w czasie 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą. Poznaj nową jakość pianki dzięki LatteGo Pro: innowacyjnemu spieniaczowi do mleka do naszych ekspresów do kawy.
Odkryj ponad 50 wariacji na temat kawy na ciepło i zimno, od intensywnych espresso po orzeźwiające kawy parzone na zimno. Ten ekspres do kawy na ciepło i zimno jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin i miłośników kawy, chcących uzyskać w domu smak jak z kawiarni.
Czyść LatteGo Pro w 10 sekund, opłukując go pod bieżącą wodą lub myjąc w zmywarce. Część zaparzającą można myć w zlewie. Gdy nadejdzie czas na uruchomienie programu czyszczenia, takiego jak usuwanie kamienia, urządzenie przeprowadzi Cię przez ten proces.
Intuicyjny dotykowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4.3 cala umożliwia łatwe przygotowanie kawy dzięki funkcji parzenia jednym przyciskiem i spersonalizowanym profilom użytkownika. Dzięki prostemu sterowaniu wszyscy domownicy mogą cieszyć się wysokiej jakości kawą.
Poznaj swojego asystenta baristy, pomocnika, który postara się poprawić smak Twojej kawy każdego dnia. Możesz go używać na komputerze lub w aplikacji HomeID. Czatuj z nim i powiedz mu, jakich ziaren używasz, a on automatycznie dostosuje ustawienia parzenia, pomagając Ci uzyskać najlepszą ekstrakcję. Asystent baristy umożliwia dostosowanie mocy, pojemności lub temperatury do własnych upodobań — nawet podczas zdalnego parzenia kawy. Zawsze jest do Twojej dyspozycji, a Ty możesz poczuć się, jakby każda filiżanka kawy została przygotowana w Twojej kuchni przez prawdziwego baristę.
Poznaj odświeżający smak kawy parzonej na zimno za naciśnięciem jednego przycisku — wyważony i aksamitny, gotowy, kiedy tylko zechcesz.
Opatentowana przez nas technologia SilentBrew redukuje dźwięki z urządzenia, co sprawia, że parzenie kawy jest jeszcze przyjemniejsze. Technologia wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, dzięki czemu nasze urządzenia generują o 40% mniej hałasu niż poprzednie modele i posiadają certyfikat Quiet Mark.
Kawa jak z kawiarni zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren. Dodaj swoje ulubione ziarna, wybierz kawę i pozwól, aby wbudowany młynek uwolnił ukryty w ziarnach aromat i smak. Dostosuj grubość mielenia, korzystając z jednego z 12 ustawień, od drobnego do grubego.
Rozkoszuj się lepszym i mocniejszym smakiem bez goryczki, korzystając z funkcji dodatkowej porcji ristretto. Można ją zaserwować do każdej wybranej kawy (z wyjątkiem funkcji wstępnego mielenia).
Użyj trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie wody i energii bez obniżania jakości kawy. Nasz ekspres Philips Café Aromis pozwala na przyciemnienie podświetlenia głównego i podświetlenia filiżanek przed upływem domyślnie ustawionego czasu, na zużycie mniejszej ilości wody podczas płukania, szybsze przejście do trybu czuwania oraz zmniejszenie jasności.
Filtr AquaClean umożliwia zaparzenie nawet 5000 filiżanek bez konieczności usuwania kamienia. Oczyszcza on wodę przed rozpoczęciem parzenia, dzięki czemu kawa jest bardziej aromatyczna.
Uzyskaj porady dotyczące kawy, przepisy i pomoc bezpośrednio w aplikacji HomeID — Twoim cyfrowym bariście towarzyszącym Ci na każdym etapie podróży.
Ekspres do kawy Philips Café Aromis z młynkiem i spieniaczem nie tylko pozwala przygotować pyszną kawę, ale także dodaje Twojej kuchni klasy. Eleganckie wykończenie, opływowe kształty i intuicyjny wyświetlacz nadają domowi elegancki, europejski charakter.
Dzięki dużemu zbiornikowi na wodę o pojemności 1,9 l możesz zaparzyć więcej wysokiej jakości kawy i rzadziej uzupełniać wodę. To filiżanka za filiżanką dla całej rodziny lub gdy gościsz przyjaciół.
