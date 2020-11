Przywracanie blasku obu reflektorom

Zestaw oferuje wszystko, czego potrzeba do wyczyszczenia dwóch reflektorów. Zawartość: - 1 butelka środka do wstępnego czyszczenia na bazie wody (29,5 ml) - 1 butelka środka do czyszczenia/polerowania (29,5 ml) - 1 butelka nabłyszczacza/wosku (29,5 ml) - 1 kawałek papieru ściernego 600 (gruboziarnisty) - 1 kawałek papieru ściernego 1500 (średnioziarnisty) - 1 kawałek papieru ściernego 2000 (drobnoziarnisty) - 10 papierowych ręczników - 1 para rękawic (rozmiar uniwersalny)