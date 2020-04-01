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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
3 programy
1 końcówka szczoteczki
Dowiedziono, że dynamiczny sposób czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a także bezpośredni kontakt z większą powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne przebarwienia, aby zęby były naturalnie bielsze.
2 minuty programu czyszczenia oraz dodatkowe 30 sekund programu wybielania, który jest przeznaczony do czyszczenia widocznych przednich zębów. To pozwala usunąć codzienne przebarwienia z kawy, herbaty, tytoniu i czerwonego wina. Twoje zęby staną się bielsze o 2 odcienie w ciągu zaledwie 2 tygodni*.
Zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, wspomaga zabiegi wybielania.
4.7
z 5
157
Opinie
91%
poleca ten produkt
Wojtek G
01/04/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super jakość w dobrej cenie
Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.
Zalety
Dokładność czyszczenia
Wady
Drogie koncowki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Alberty777
27/01/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super szczoteczka.
Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam
Zalety
Dokladna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Inspektor 2020
21/12/2019
Polska
Bardzo dobrze dobrany zestaw
Szczoteczka cicha, bardzo dobrze czyści zęby oraz przy użyciu dodatkowej funkcji dobrze wybiela zęby. Szybko się ładuje. W zestawie etui do przechowywania w czasie podróży. Jedynym minusem jest brak drugiej ładowarki sieciowej.
Zalety
Cicha i skuteczna
Wady
Brak w zestawie drugiej ładowarki sieciowej i brak możliwości jej dokupienia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna