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  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby
  • Bielsze, zdrowsze zęby

Produkcja zakończona

Philips Sonicare HealthyWhiteSzczoteczka soniczna

HX6731/02

4.7
| (157) Opinie | 91% poleca ten produkt
Bielsze, zdrowsze zęby
Każdy z nas uwielbia jasny, biały uśmiech. Spraw, aby naturalna biel Twoich zębów lśniła pełnym blaskiem. Dowiedziono, że dzięki regularnemu korzystaniu z trybu czyszczenia i wybielania szczoteczka soniczna Sonicare HealthyWhite usuwa codzienne przebarwienia w ciągu zaledwie dwóch tygodni.
Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsza szczoteczka zapewniająca bielsze zęby

Bielsze, zdrowsze zęby

  • 3 programy

  • 1 końcówka szczoteczki

Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej

Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej

Dowiedziono, że dynamiczny sposób czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a także bezpośredni kontakt z większą powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne przebarwienia, aby zęby były naturalnie bielsze.

Program czyszczenia i wybielania: skuteczne usuwanie przebarwień

Program czyszczenia i wybielania: skuteczne usuwanie przebarwień

2 minuty programu czyszczenia oraz dodatkowe 30 sekund programu wybielania, który jest przeznaczony do czyszczenia widocznych przednich zębów. To pozwala usunąć codzienne przebarwienia z kawy, herbaty, tytoniu i czerwonego wina. Twoje zęby staną się bielsze o 2 odcienie w ciągu zaledwie 2 tygodni*.

Program czyszczenia: standardowy program 2 min.

Zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, wspomaga zabiegi wybielania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

157

Opinie

91%

poleca ten produkt

01/04/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super jakość w dobrej cenie

Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.

Zalety

Dokładność czyszczenia

Wady

Drogie koncowki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

27/01/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super szczoteczka.

Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam

Zalety

Dokladna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

21/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobrze dobrany zestaw

Szczoteczka cicha, bardzo dobrze czyści zęby oraz przy użyciu dodatkowej funkcji dobrze wybiela zęby. Szybko się ładuje. W zestawie etui do przechowywania w czasie podróży. Jedynym minusem jest brak drugiej ładowarki sieciowej.

Zalety

Cicha i skuteczna

Wady

Brak w zestawie drugiej ładowarki sieciowej i brak możliwości jej dokupienia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)

  2. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna