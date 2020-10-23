ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Philips Sonicare HealthyWhite Szczoteczka soniczna

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Philips Sonicare HealthyWhiteSzczoteczka soniczna

HX6731/02

Philips Sonicare HealthyWhite Szczoteczka soniczna

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 9.9 MB
  • 23 October 2020

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 3.3 MB
  • 23 October 2020

Często zadawane pytania

Części i akcesoria

Rozwiązywanie problemów