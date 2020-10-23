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Philips Sonicare HealthyWhite Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
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HX6731/02
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Instrukcja obsługi
Wszystko (13)
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Gdzie mogę kupić akcesoria do szczoteczki Sonicare?
G3 Premium Gum CareKońcówki Zdrowe Dziąsła do szczoteczki sonicznej
C3 Premium Plaque ControlKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
C2 Optimal Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C1 ProResultsKońcówka Standard do szczoteczki sonicznej
ProResults6 główki szczoteczki
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicareStacja ładująca z uchwytem na końcówki szczoteczki
Philips SonicarePodstawa ładująca
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się