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Produkcja zakończona
Czujnik siły nacisku
1 program czyszczenia
1 funkcja BrushSync
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.
Główka szczoteczki i InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie dwa tygodnie.
Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.
4.7
z 5
779
Opinie
96%
poleca ten produkt
Anna1/23456
15/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super produkt
Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie. Zupełnie nie widzę sensu kupowania szczoteczki z większą ilością funkcji - bo kto i jak często ich używa? ;) W zupełności wystarczają dwa poziomy, regularne mycie zębów i regularna wymiana końcówek ;)
Zalety
dobrze szczotkuje, bateria długo trzyma
Wady
dioda zużycia szczoteczki jest niepotrzebna i tylko denerwuje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów
Janek89
04/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bateria spokojnie wytrzyma jak w opisie
Narazie działa świetnie .baterią ok .polecam wszystkim
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Myron Pro
03/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt za przystępną cenę
Super szczoteczka - przesiadłem się ze zwykłej elektrycznej…
Zalety
Super cena za świetne efekty
Wady
Na razie brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka