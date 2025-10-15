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  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Szczoteczka soniczna

HX6848/92

4.7
| (779) Opinie | 96% poleca ten produkt
Bielsze zęby. Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

  • Czujnik siły nacisku

  • 1 program czyszczenia

  • 1 funkcja BrushSync

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Główka szczoteczki i InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie dwa tygodnie.

Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu

Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu

Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

779

Opinie

96%

poleca ten produkt

15/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super produkt

Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie. Zupełnie nie widzę sensu kupowania szczoteczki z większą ilością funkcji - bo kto i jak często ich używa? ;) W zupełności wystarczają dwa poziomy, regularne mycie zębów i regularna wymiana końcówek ;)

Zalety

dobrze szczotkuje, bateria długo trzyma

Wady

dioda zużycia szczoteczki jest niepotrzebna i tylko denerwuje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów

04/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bateria spokojnie wytrzyma jak w opisie

Narazie działa świetnie .baterią ok .polecam wszystkim

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

03/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt za przystępną cenę

Super szczoteczka - przesiadłem się ze zwykłej elektrycznej…

Zalety

Super cena za świetne efekty

Wady

Na razie brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka