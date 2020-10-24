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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
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HX6848/92
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Instrukcja obsługi
Wszystko (14)
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
G3 Premium Gum CareKońcówki Zdrowe Dziąsła do szczoteczki sonicznej
C3 Premium Plaque ControlKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
C2 Optimal Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C1 ProResultsKońcówka Standard do szczoteczki sonicznej
ProResults6 główki szczoteczki
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się