Solidne źródło światła odporne na wstrząsy, wodę i pyły — IK07 i IP54

Zgodnie z międzynarodową normą IK07 obudowa lampy MatchLine MDLS ma solidną konstrukcję przystosowaną do najtrudniejszych warunków roboczych. Wiemy bowiem, że nawet najbardziej uważni pracownicy od czasu do czasu przypadkowo upuszczają narzędzia. Ponadto lampa MDLS jest zgrzewana ultradźwiękowo i wielokrotnie uszczelniana, co gwarantuje wysoką odporność na wodę i kurz, zgodną z międzynarodową normą IP54.