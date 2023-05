Silne, białe światło (1000 lumenów / 10 W) powalające oświetlić dużą przestrzeń

Niezależnie od tego, czy chcesz oświetlić swoje miejsce pracy, tymczasowo wymienić lampę ścienną czy zapewnić sobie światło podczas aktywności na świeżym powietrzu, lampa projektorowa Philips PJH10 to idealny wybór do dużych, ciemnych przestrzeni. Emituje niezwykle szeroki strumień światła o jasności 1000 lumenów (10 W). Ta intensywność światła jest znacznie wyższa w porównaniu do innych modeli dostępnych na rynku, co poszerza pole widzenia. Jeśli w danym momencie potrzebujesz mniej światła i zależy Ci na dłuższym działaniu akumulatora, możesz przyciemnić światło do 100 lumenów. Naturalne światło o temperaturze 6000 K jest łagodne dla oczu i zapobiega zmęczeniu podczas pracy.