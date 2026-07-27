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Produkcja zakończona
Do przycinania, stylizowania i golenia
Ostrze Original
Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1
Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w rewolucyjną technologię opracowaną z myślą o goleniu zarostu na twarzy. Umożliwia golenie włosów dowolnej długości. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie jest również wyposażone w szybko poruszający się nożyk (12 000 ruchów na minutę) zapewniający efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Unikatowa konstrukcja z otwartą nasadką grzebieniową gwarantuje efektywne przycinanie bez zapychania się i zakłócania Twojego dnia — nawet w przypadku długich i grubych włosów.
Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i zobaczyć każdy włos, który przycinasz. Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!
4.5
z 5
1157
Opinie
92%
poleca ten produkt
gerej
27/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna maszynka dla wszystkich
Idealnie sprawdza się do zarostu. Nie szarpie, a oryginalne ostrze starcza na bardzo długo. Bateria dpokojnie na kilka golen wystarcza. Sprawdza się do krótkiego i do dłuższego z zarostu. Golenie ciała z odpowiednimi nasadkami również bez zarzutu. Korzystam wiele lat i nie mam żadnych zastrzeżeń.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP2620/20 Face + Body
Date of Use 2026-07-08
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP2620/20 Face + Body
Date of Use 2026-07-08
Stachh
17/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam, idealny wielofunkcyjny sprzęt fryzjerski.
Spełnia swoją rolę. Precyzyjne, łatwe w obsłudze, wygodne.
Zalety
Kompletny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-03-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-03-01
Koval3k
17/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny sprzęt za rozsądne pieniądze
Długa praca na baterii, krótki czas ładowania, mały, poręczny i super pracuje na mokro i sucho. Bez problemu można się nim dokładnie ogolić.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-05-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-05-02
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.