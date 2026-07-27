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  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości

Produkcja zakończona

OneBladeTwarz + Ciało

QP2824/20

4.5
| (1157) Opinie | 92% poleca ten produkt
Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów każdej długości

  • Do przycinania, stylizowania i golenia

  • Ostrze Original

  • Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w rewolucyjną technologię opracowaną z myślą o goleniu zarostu na twarzy. Umożliwia golenie włosów dowolnej długości. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie jest również wyposażone w szybko poruszający się nożyk (12 000 ruchów na minutę) zapewniający efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1

Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1

Unikatowa konstrukcja z otwartą nasadką grzebieniową gwarantuje efektywne przycinanie bez zapychania się i zakłócania Twojego dnia — nawet w przypadku długich i grubych włosów.

Nadaj kształt

Nadaj kształt

Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i zobaczyć każdy włos, który przycinasz. Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

1157

Opinie

92%

poleca ten produkt

27/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna maszynka dla wszystkich

Idealnie sprawdza się do zarostu. Nie szarpie, a oryginalne ostrze starcza na bardzo długo. Bateria dpokojnie na kilka golen wystarcza. Sprawdza się do krótkiego i do dłuższego z zarostu. Golenie ciała z odpowiednimi nasadkami również bez zarzutu. Korzystam wiele lat i nie mam żadnych zastrzeżeń.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP2620/20 Face + Body

Date of Use 2026-07-08

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP2620/20 Face + Body

Date of Use 2026-07-08

17/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam, idealny wielofunkcyjny sprzęt fryzjerski.

Spełnia swoją rolę. Precyzyjne, łatwe w obsłudze, wygodne.

Zalety

Kompletny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-03-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-03-01

17/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny sprzęt za rozsądne pieniądze

Długa praca na baterii, krótki czas ładowania, mały, poręczny i super pracuje na mokro i sucho. Bez problemu można się nim dokładnie ogolić.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-05-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP2834/23 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-05-02

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.