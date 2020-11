Odporność na zachlapania

Lampa Philips EcoPro50 może być wykorzystywana podczas rozmaitych zajęć odbywających się w pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu, dlatego zadbaliśmy o to, by przetrwała w trudnych warunkach. Jest odporna na wodę, co oznacza, że można z niej korzystać nawet po zachlapaniu, np. podczas lekkiego deszczu.