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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SCF330/11
Produkcja zakończona
Czy mogę używać laktatora Philips Avent z jakimikolwiek produktami Avent?
Czy mogę korzystać z laktatora po cięciu cesarskim?
Dlaczego warto korzystać z laktatora Avent?
Czy mogę korzystać z używanego laktatora Philips Avent?
Czy laktator Philips Avent Comfort zawiera bisfenol A?
Kiedy należy kupić laktator?
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