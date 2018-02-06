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Produkcja zakończona
Większa wygoda użytkowania i więcej pokarmu w naturalny sposób
Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.
Natural
Z butelką o poj. 125 ml
Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.
Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011