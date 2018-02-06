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Produkcja zakończona

Philips AventLaktator ręczny Comfort

SCF330/11

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Większa wygoda użytkowania i więcej pokarmu w naturalny sposób

Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.

Poznaj wszystkie korzyści
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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Większa wygoda użytkowania i więcej pokarmu w naturalny sposób

  • Natural

  • Z butelką o poj. 125 ml

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

Zawiera butelkę i smoczek Natural umożliwiające naturalne przysysanie się

Zawiera butelkę i smoczek Natural umożliwiające naturalne przysysanie się

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

06/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Za kratkoročno korištenje

Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011