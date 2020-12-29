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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
1 butelka
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
Podczas karmienia wyjątkowa osłonka smoczka Avent zgina się, umożliwiając dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka. Dziecko kontroluje przepływ mleka, tak jak podczas karmienia piersią.
Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu.
4.7
z 5
101
Opinie
92%
poleca ten produkt
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Zalety
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Zalety
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Wady
Brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).
Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.