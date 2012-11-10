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Produkcja zakończona
Zaawansowana, klasyczna
310 ml
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
Podczas karmienia wyjątkowa osłonka smoczka Avent zgina się, umożliwiając dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka. Dziecko kontroluje przepływ mleka, tak jak podczas karmienia piersią.
Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Rosa1506
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF666/17 Classic PES baby bottle
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF666/17 Classic PES baby bottle
Miszka80
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF666/17 Classic PES baby bottle
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF666/17 Classic PES baby bottle
iredew
24/09/2012
Polska
Zweryfikowany kupujący
ten produkt nadaje się do wszystkiego
butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF666/17 Classic PES baby bottle
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF666/17 Classic PES baby bottle
Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką AVENT były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).
Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką AVENT rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.