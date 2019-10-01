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Produkcja zakończona
13 rodzajów napojów
Zintegrowany wysokiej jakości pojemnik na mleko
Przód ze stali szlachetnej
12-stopniowy regulowany młynek
Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.
Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)
Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury
4.7
z 5
14
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karel07
01/10/2019
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Velmi pohodlné používání, výborná káva, snadné ovládání.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Mesin
01/10/2019
Česká republika
Skvělé kafe s velkou možností voleb
Hodně ocenuji indivdualizovat si každý druh kávy a toto si nechal uloženo v profilu. Děti milují mléčnou pěnu, tím pádem jsou všichni spokojeni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Lovec
10/04/2019
Česká republika
Skvělá káva
Výborná chuť kávy, veliký výběr, super řešené profily. Malá nádobka na vodu bez víčka, po doplnění musíte být moc opatrní, aby jste ji nerozlili než ji vložíte zpět. Raději dolívám z jiné nádobky. Malý objem zásobníku na kávu se členěním, které zabrání sesypání kávy z přední části k mlýnku. Na zásobníku kávy je zbytečně víčko navíc. Karafu na mléko bych nenazval jako "vestavěnou", ale odjímatelnou. Aqua filtr vydrží až 5000 káv - legrace - možná 300 káv při běžné prostřední tvrdosti vody - 3. Přesto dávám plný počet. Káva a funkce jsou skvělé i přes větší pracnost a dražší odvápnění.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia