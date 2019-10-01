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  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
  • Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz

Produkcja zakończona

Saeco PicoBaristo DeluxeAutomatyczny ekspres do kawy

SM5573/10

4.7
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
Odkrywaj świat kawy — od espresso i cappuccino po modne americano i espresso macchiato
Poznaj wszystkie korzyści

13 napojów w kompaktowym urządzeniu

Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz

  • 13 rodzajów napojów

  • Zintegrowany wysokiej jakości pojemnik na mleko

  • Przód ze stali szlachetnej

  • 12-stopniowy regulowany młynek

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)

Szybkie przygotowanie dzięki wysokiej jakości systemowi podgrzewania wody

Szybkie przygotowanie dzięki wysokiej jakości systemowi podgrzewania wody

Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti.

Velmi pohodlné používání, výborná káva, snadné ovládání.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělé kafe s velkou možností voleb

Hodně ocenuji indivdualizovat si každý druh kávy a toto si nechal uloženo v profilu. Děti milují mléčnou pěnu, tím pádem jsou všichni spokojeni.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

10/04/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělá káva

Výborná chuť kávy, veliký výběr, super řešené profily. Malá nádobka na vodu bez víčka, po doplnění musíte být moc opatrní, aby jste ji nerozlili než ji vložíte zpět. Raději dolívám z jiné nádobky. Malý objem zásobníku na kávu se členěním, které zabrání sesypání kávy z přední části k mlýnku. Na zásobníku kávy je zbytečně víčko navíc. Karafu na mléko bych nenazval jako "vestavěnou", ale odjímatelnou. Aqua filtr vydrží až 5000 káv - legrace - možná 300 káv při běžné prostřední tvrdosti vody - 3. Přesto dávám plný počet. Káva a funkce jsou skvělé i přes větší pracnost a dražší odvápnění.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia