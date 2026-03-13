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Saeco PicoBaristo Deluxe Automatyczny ekspres do kawy
Produkcja zakończona
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SM5573/10
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Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Wszystko (6)
Czy mogę użyć innego filtra w ekspresie do kawy firmy Philips?
Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Saeco PicoBaristo Deluxe
Czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy Philips
Jak dostosować ilość napoju w ekspresie do kawy Philips
Jak korzystać z tabletek do usuwania oleju kawowego Philips?
Smarowanie bloku zaparzającego ekspresu Philips
Pokrywka pojemnika na mleko
Pojemnik
Karafka do mleka — kompletny zestaw
Tacka ociekowa
Pojemnik na fusy kawowe
Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
Szuflada na pozostałości kawy
Dozownik kawy
Pokrywka pojemnika na mleko firmy Philips
Rurka do mleka
Dozownik wody
Miarka do kawy
Mały filtr wody
W pełni automatyczny ekspres do kawyPrzewód zasilający
Ekspres do espressoSmar firmy Philips do bloku zaparzającego
Szczoteczka do czyszczenia
Pasek testowy do sprawdzania jakości wody
Tacka ociekowa ekspresu do kawy Philips szybko napełnia się wodą
Po zainstalowaniu filtra AquaClean pojawia się sygnał Calc Clean
Temperatura kawy z ekspresu Philips jest zbyt niska
Ekspres do kawy firmy Philips nie włącza się
Ekspres do kawy firmy Philips wyświetla komunikat „Empty coffee grounds container”, kiedy pojemnik jest już pusty
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