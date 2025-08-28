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i9000 Prestige Ultra Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
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Wszystko (14)
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Czy mój telefon jest zgodny z aplikacją Philips GroomTribe?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Co oznaczają symbole na golarce Philips serii i9000?
Shaver series 7000Podstawka ładująca ze światłem
i9000Precyzyjny trymer
i9000Etui
i9000Luksusowe etui podróżne
i9000Saszetka czyszcząca
i9000Wspornik
i9000Masażer do twarzy
i9000Spód elementu golącego
Przewód USB
SH93Wymienne ostrza do golarki
ShaverRegulowana golarka do brody 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Trymer do przycinania włosów w nosie
Wkład Quick Clean Pod
Zasilacz ścienny USB HQ87
Uchwyt głowicy golącej
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Z golarki Philips cieknie woda
Po użyciu golarki firmy Philips mam problemy ze skórą
Nie mogę połączyć golarki Philips z aplikacją GroomTribe
Golarka Philips wydaje głośny dźwięk
Golarka Philips nie działa
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