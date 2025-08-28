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i9000 Prestige Ultra Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

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i9000 Prestige UltraGolarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

XP9404/46

i9000 Prestige Ultra Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

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  • Jak rozpocząć korzystanie z golarki Philips i9000 | Konfiguracja i instrukcje pierwszego użycia
    Jak rozpocząć korzystanie z golarki Philips i9000 | Konfiguracja i instrukcje pierwszego użycia
  • Jak korzystać z golarki Philips i9000 | Przewodnik krok po kroku
    Jak korzystać z golarki Philips i9000 | Przewodnik krok po kroku
  • Jak wymienić głowice golące w golarki Philips i9000
    Jak wymienić głowice golące w golarki Philips i9000
  • Jak czyścić golarkę Philips i9000 | Instrukcje czyszczenia i konserwacji
    Jak czyścić golarkę Philips i9000 | Instrukcje czyszczenia i konserwacji

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 7.1 MB
  • 19 February 2025

Data Act Document

  • PDF plik, 316.8 kB
  • 16 September 2025

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