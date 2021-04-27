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Produkcja zakończona
Zestaw spacerowy
Oprócz zasilania z sieci, ten pojedynczy laktator elektroniczny można zasilać bateriami oraz obsługiwać ręcznie – zapewnia to wszechstronną elastyczność użytkowania.
Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.
Pamięć rejestruje rytm, a po naciśnięciu przycisku kontynuuje w tym samym tempie.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Elektromos mellszívó
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Elektromos mellszívó
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.