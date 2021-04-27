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Produkcja zakończona

Philips AventLaktator elektroniczny

SCF302/13

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zaprojektowany dla wygody
Wyjątkowy laktator elektryczny do zestawu spacerowego firmy Philips Avent nie zawiera bisfenolu A. Jest wyposażony w pamięć elektroniczną zapamiętującą indywidualny rytm odciągania pokarmu.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Laktator elektryczny inspirowany naturą

Zaprojektowany dla wygody

  • Zestaw spacerowy

Zasilanie sieciowe, baterie, bez zasilania - ręcznie

Zasilanie sieciowe, baterie, bez zasilania - ręcznie

Oprócz zasilania z sieci, ten pojedynczy laktator elektroniczny można zasilać bateriami oraz obsługiwać ręcznie – zapewnia to wszechstronną elastyczność użytkowania.

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.

Zapamiętuje i powtarza rytm odciągania

Zapamiętuje i powtarza rytm odciągania

Pamięć rejestruje rytm, a po naciśnięciu przycisku kontynuuje w tym samym tempie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Elektromos mellszívó

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF302/01 Elektromos mellszívó

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 