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Produkcja zakończona
Dobrze sprawdza się w podróży
Nakładka masująca w zestawie
Butelka Natural z szerokim smoczkiem
Osłona podróżna i dysk uszczelniający
Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.
Nasza nakładka masująca ma miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Unikalna nakładka masująca została zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.
Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora umożliwiają jego łatwe przechowywanie i przenoszenie oraz bardziej dyskretne odciąganie pokarmu w podróży.
Nagrody
4.8
z 5
546
Opinie
97%
poleca ten produkt
Patrycja Woj
11/11/2020
Polska
Produkt idealny
Super mocny, szybki. Zaskoczona jestem jego efektywnością w ściąganiu pokarmu. Mała cena produktu mega idealny. Polecam
Zalety
Emituje ssanie dziecka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural
MamaA89
05/03/2019
Polska
Wygodny i łatwy w obsłudze, wydajny, wytrzymały
Laktator świetnie się sprawdza korzystanie z niego jest przyjemnością. Smoczek do butelki o naturalnym kształcie przypadnie każdemu dziecku. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural
Katherine
29/08/2018
Polska
Laktator bajecznie prosty w obsłudze i rewelacyjnie skuteczny: POLECAM!
Laktator Philips Avent zrobił na mnie ogromne wrażenie! Gdy okazało się, że mój Maluszek ma problemy z prawidłowym przyssaniem się do piersi, byłam przerażona... Wtedy właśnie postanowiłam sięgnąć po laktator – i to był strzał w dziesiątkę! Po pierwsze: pomógł mi „przyspieszyć” laktację – obawy, że nie będę mieć pokarmu lub, że będzie go za mało, okazały się być bezzasadne. Po drugie, pozwolił magazynować nadmierną jego ilość – jak wiadomo, nadchodzi taki moment, gdy pokarmu jest po prostu za dużo... Po trzecie: dzięki laktatorowi Philips Avent rewelacyjnie poradziłam sobie z bolesnym zastojem. Na uwagę zasługuje fakt, że laktator Philips Avent jest prosty w obsłudze i czyszczeniu. Niewielki i lekki – bez problemu mieści się w torebce. Umożliwia przyjęcie wygodnej pozycji, a do tego skutecznie zasysa, minimalizując czas odciągania. Nakładka masująca delikatnie stymuluje pierś. Laktator „nie wydaje” też żadnych złowrogich dźwięków („piszczenie”). Zestaw Avent wyposażony jest w dwie butelki (wraz ze smoczkami) współgrające z laktatorem i umożliwiające podanie pokarmu bezpośrednio po odciągnięciu, bez konieczności przelewania. Dodatkowym atutem są pojemniczki do przechowywania pokarmu w lodówce. Na koniec dodam, że nasza przygoda z laktatorem Philips Avent trwa już długo, a produkt sam w sobie nie wykazuje żadnych oznak zużycia:) serdecznie polecam:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD221/00 Laktator ręczny z zestawem do przechowywania pokarmu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD221/00 Laktator ręczny z zestawem do przechowywania pokarmu
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Klinicznie potwierdzony komfort: badania z udziałem 110 matek wykazały, że znaczna większość woli produkty marki Philips Avent od produktów czołowej konkurencyjnej marki.
Większy komfort: 73% spośród 73 karmiących matek z Wielkiej Brytanii uznało ten laktator za wygodniejszy w użytkowaniu od stosowanego dotychczas (znanej marki).
Niezależne badania wykazały możliwą zależność między poziomem stresu oraz ilością wytwarzanego pokarmu. Więcej na: www.philips.com/avent
Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011