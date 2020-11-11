Sporo kiedyś czasu spędziłam na pompowaniu, kiedy karmiłam swoje dzieci. Miałam pracę w niepełnym wymiarze czasu poza domem i potrzebowałam mleka dla opiekunek. Miałam mały laktator elektryczny, który kupiłam, używany w serwisie aukcyjnym (plus niektóre części zamienne do higieny) i kosztowało mnie to około kilkaset złoty. Mogłam kupić laktator ręczny nowy za mniej, ale chciałam elektryczny. Myślałam, że będzie to szybsze i łatwiejsze, a zatem warte dodatkowych pieniędzy. Byłam zadowolona z mojego laktatora elektrycznego do czasu. Wydawało mi się, że nigdy nie produkowałam zbyt dużo, silnik laktatora był naprawdę głośny (zbyt głośno, by oglądać telewizję lub cokolwiek, podczas gdy ja pompowałam), a potem poczułam się tak, jakbym miała dwie duże, obolałe piersi. Zasadniczo nie lubiłam pompowania z tym laktatorem ręcznym, ale myślałem, że to tylko rzeczywistość pompowania. Kiedy otrzymałam Philips Avent Zestaw Comfort Wspomagający Karmienie Piersią Z Laktatorem Ręcznym Scd22100 do przetestowania, przyznam, że nie spodziewałem się wiele. Pomyślałam, że to będzie to samo bolesne, denerwujące doświadczenie - może z wyjątkiem być może gorszym, ponieważ byłoby to znacznie wolniejsze i dostałabym skurcz ręki. Byłam jednak bardzo pozytywnie zaskoczona przez rzeczywistość! W przeciwieństwie do mojego laktatora elektrycznego, laktator ręczny Philips Avent ma poduszkę, która jest bardzo wygodna przez co nigdy nie odczuwałam tak okropnego obolałego uczucia. Czułam się komfortowo podczas pompowania i po nim - naprawdę fajna zmiana! Drugą niespodzianką było to, ile mleka udało mi się wypompować i jak szybko! Nie czułam, że bolesne uczucie ciągnięcia, jak to robiłam laktatorem elektrycznym, nie wydawało mi się to ciężkie, więc trudno było uwierzyć, że pobiera taką samą ilość mleka, którą zwykle pompuję. Zaskakujące jest również to, jak łatwo było na moich rękach rzeczywiście korzystać z ręcznego laktatora. Szczerze mówiąc, dla moich własnych celów, nie sądzę, że bym sobie wyobraziła zakup laktatora alektrycznego, gdybym najpierw wypróbowała ten ręczny laktator Philips Avent! W rzeczywistości, teraz, gdy mam ten, zdecydowałam się przekazać elektryczny laktator koleżance – ten ręczny laktator jest dla mnie bardzo pomocny, a do tego wolę, jak cicha jest jego praca w porównaniu z głośną pompą elektryczną (zbyt głośno, aby używać jej podczas drzemki , kiedy mam najlepszą okazję do pompowania). Zdecydowanie poleciłabym ręczny laktator Philips Avent dla każdej mamy ponieważ ręczny laktator bardzo dobrze ściąga pokarm, przy czym nasze piersi nie bolą, a do tego łatwo się pompuje. Dużym plusem jest nakładka silikonowa która jest bardzo delikatna, przy czym pobudza wypływ mleka. Philips Avent Zestaw Comfort Wspomagający Karmienie Piersią Z Laktatorem Ręcznym Scd22100 zawiera także zestaw dziesięciu pojemników o pojemności każdy z nich 180 ml do przechowywania pokarmu dla naszego dziecka. Pojemniki pokarmowe idealnie wypełniają zadanie dla którego zostały stworzone. Stwierdzam, iż są bardzo wygodne, wytrzymałe, dobrze się w nich przetrzymuje pokarm jak np. mleko czy zupki. Takie pokarmy możemy schować w małych porcjach idealnych na jednorazowe spożycie, a do tego przyjemnie się je czyści. Jeśli natomiast chodzi o butelkę 125 ml i 260 ml to już od pierwszego użycia przypadła mojemu skarbowi do gustu, gdzie nie było problemu z dossaniem się do smoczka. Butelka Philips Avent jest bardzo wygodna do trzymania nawet w malutkich rączkach, świetna do mycia dzięki szerokiemu otworowi, bardzo wygodna w używaniu. Philips Avent Zestaw Comfort Wspomagający Karmienie Piersią Z Laktatorem Ręcznym Scd22100 to idealne rozwiązanie, polecam.