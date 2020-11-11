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  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
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  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
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  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
  • Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*

Produkcja zakończona

Philips AventLaktator ręczny z serii Natural

SCF330/20

4.8
| (546) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*
Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu, i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ pokarmu. Laktator ręczny Avent składa się z niewielu części, łatwo go złożyć, używać i czyścić. Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że doskonale sprawdza się w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Laktator ręczny z nakładką masującą

Większy komfort, więcej pokarmu, dobrze sprawdza się w podróży*

  • Dobrze sprawdza się w podróży

  • Nakładka masująca w zestawie

  • Butelka Natural z szerokim smoczkiem

  • Osłona podróżna i dysk uszczelniający

Relaksująca pozycja dzięki wyjątkowej konstrukcji

Relaksująca pozycja dzięki wyjątkowej konstrukcji

Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Miękka nakładka masująca delikatnie stymuluje wypływ mleka

Miękka nakładka masująca delikatnie stymuluje wypływ mleka

Nasza nakładka masująca ma miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Unikalna nakładka masująca została zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

Niewielka i lekka konstrukcja

Niewielka i lekka konstrukcja

Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora umożliwiają jego łatwe przechowywanie i przenoszenie oraz bardziej dyskretne odciąganie pokarmu w podróży.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-961301

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

546

Opinie

97%

poleca ten produkt

11/11/2020

Polska

Polska

Produkt idealny

Super mocny, szybki. Zaskoczona jestem jego efektywnością w ściąganiu pokarmu. Mała cena produktu mega idealny. Polecam

Zalety

Emituje ssanie dziecka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural

05/03/2019

Polska

Polska

Wygodny i łatwy w obsłudze, wydajny, wytrzymały

Laktator świetnie się sprawdza korzystanie z niego jest przyjemnością. Smoczek do butelki o naturalnym kształcie przypadnie każdemu dziecku. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/20 Laktator ręczny z serii Natural

29/08/2018

Polska

Polska

Laktator bajecznie prosty w obsłudze i rewelacyjnie skuteczny: POLECAM!

Laktator Philips Avent zrobił na mnie ogromne wrażenie! Gdy okazało się, że mój Maluszek ma problemy z prawidłowym przyssaniem się do piersi, byłam przerażona... Wtedy właśnie postanowiłam sięgnąć po laktator – i to był strzał w dziesiątkę! Po pierwsze: pomógł mi „przyspieszyć” laktację – obawy, że nie będę mieć pokarmu lub, że będzie go za mało, okazały się być bezzasadne. Po drugie, pozwolił magazynować nadmierną jego ilość – jak wiadomo, nadchodzi taki moment, gdy pokarmu jest po prostu za dużo... Po trzecie: dzięki laktatorowi Philips Avent rewelacyjnie poradziłam sobie z bolesnym zastojem. Na uwagę zasługuje fakt, że laktator Philips Avent jest prosty w obsłudze i czyszczeniu. Niewielki i lekki – bez problemu mieści się w torebce. Umożliwia przyjęcie wygodnej pozycji, a do tego skutecznie zasysa, minimalizując czas odciągania. Nakładka masująca delikatnie stymuluje pierś. Laktator „nie wydaje” też żadnych złowrogich dźwięków („piszczenie”). Zestaw Avent wyposażony jest w dwie butelki (wraz ze smoczkami) współgrające z laktatorem i umożliwiające podanie pokarmu bezpośrednio po odciągnięciu, bez konieczności przelewania. Dodatkowym atutem są pojemniczki do przechowywania pokarmu w lodówce. Na koniec dodam, że nasza przygoda z laktatorem Philips Avent trwa już długo, a produkt sam w sobie nie wykazuje żadnych oznak zużycia:) serdecznie polecam:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD221/00 Laktator ręczny z zestawem do przechowywania pokarmu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD221/00 Laktator ręczny z zestawem do przechowywania pokarmu

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Klinicznie potwierdzony komfort: badania z udziałem 110 matek wykazały, że znaczna większość woli produkty marki Philips Avent od produktów czołowej konkurencyjnej marki.

  2. Większy komfort: 73% spośród 73 karmiących matek z Wielkiej Brytanii uznało ten laktator za wygodniejszy w użytkowaniu od stosowanego dotychczas (znanej marki).

  3. Niezależne badania wykazały możliwą zależność między poziomem stresu oraz ilością wytwarzanego pokarmu. Więcej na: www.philips.com/avent

  4. Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011