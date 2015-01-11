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Produkcja zakończona
1 sztuka, zaawansowana, klasyczna
125 ml
Smoczek dla noworodków
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
Podczas karmienia wyjątkowa osłonka smoczka Avent zgina się, umożliwiając dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka. Dziecko kontroluje przepływ mleka, tak jak podczas karmienia piersią.
Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu.
4.9
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką AVENT były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).
Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką AVENT rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.