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Philips Avent Butelka do karmienia
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SCF660/17
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Dlaczego nasadka butelki antykolkowej Avent ma otwory?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Dozownik mleka w proszku
Smoczek antykolkowy
Szczotka do butelki i smoczka
AventZakrętka butelki
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia