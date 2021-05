Co oznacza efekt gładkiej skóry?

Zanim zaczniemy, musimy określić cel. Efekt gładkiej skóry oznacza brak brody i zarostu — mamy na myśli gładkie i dokładne golenie, które zapewni Ci wspaniały wygląd.



Gotów? No to zaczynamy!



Na mokro czy na sucho?

Golenie na sucho przy użyciu golarki jest bardziej delikatne dla skóry i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zacięć i skaleczeń. Golenie na mokro odświeża i zapewnia gładkość — pod warunkiem, że nie zapomniałeś o piance do golenia.

Wybór właściwej metody może na początku rodzić wiele pytań, zwłaszcza jeśli masz wrażliwą skórę. Na szczęście - pomoc jest pod ręką, i to dosłownie.

Wskazówki dotyczące golenia

Osobisty Plan Golenia w aplikacji GroomTribe zawiera spersonalizowane porady na temat najlepszego sposobu golenia, funkcja Golenia z Przewodnikiem wspomaga golenie w czasie rzeczywistym, a z kolei zsynchronizowane golenie wykorzystuje długoterminowe dane dotyczące Twojego sposobu golenia, aby na bieżąco dostosowywać generowane porady do Twoich potrzeb.



Krok 1. Chłód – to jest to

Umyj i opłucz twarz, aby skóra została dobrze oczyszczona, zanim sięgniesz po golarkę. Unikaj długich i gorących pryszniców - w przeciwnym wypadku Twoja skóra będzie rozgrzana, opuchnięta, spocona i trudna do ogolenia.

Zawsze upewnij się, że Twoja skóra jest sucha, przed przejściem do kolejnego kroku.



Krok 2. Bądź stanowczy, ale sprawiedliwy



Golarka Series 7000 pozwala ogolić maksymalnie trzydniowy zarost. Jeśli masz dłuższe włosy na twarzy, najpierw je przytnij. Aby dokładnie ogolić się na mokro (także pod prysznicem), nałóż piankę lub żel i rozpocznij golenie, wykonując koliste ruchy.



Na początek przesuwaj golarkę w kierunku wzrostu włosów, a następnie pod włos, aby golenie było dokładniejsze. Jeśli masz wrażliwą skórę, pozostań przy goleniu z włosem.



Delikatnie napinaj skórę wolną ręką, aby ułatwić sobie golenie, jednak nie napinaj jej nadmiernie. Nie musisz mocno dociskać urządzenia, aby dokładnie się ogolić – unikniesz dzięki temu dodatkowych podrażnień.



Dodatkowo, golarka sprawdza na bieżąco gęstość Twojej brody i automatycznie dostosowywuje swoją moc dla optymalnego golenia. Nie musisz wielokrotnie golić tych samych obszarów, zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia skóry.



Jeśli golisz się na mokro, płucz głowicę golarki co 10–15 sekund, aby usunąć nadmiar piany lub żelu, martwy naskórek, włosy i inne.



Krok 3. Zadbaj o siebie

Zajmijmy się teraz pielęgnacją skóry po goleniu. Zwilż twarz ciepłą wodą, delikatnie osusz ją ręcznikiem, a następnie nałóż wybrany środek po goleniu lub krem nawilżający. Opłucz głowicę golarki i pozostaw ją do wyschnięcia.





I to by było na tyle, gratulacje!

Trzymaj się naszych wskazówek, a za każdym razem wyjdziesz z domu ogolony tak gładko, jak to tylko możliwe. A w te dni, kiedy goni Cię czas - zawsze możesz wybrać popołudniowy zarost.



Nie posiadasz jeszcze Osobistego planu Golenia?

Uzyskuj personalizowane na bieżąco porady na temat pielęgnacji Twojej skóry oraz poprawy techniki golenia, aby coraz lepije radzić sobie z takimi problemami jak: zaczerwienienia, podrażnienia i wrastające włoski.



A wszystko to dzięki sparowanej z golarką aplikacji, opracowanej wspólnie z dermatologami. Pobierz i poznaj aplikację GroomTribe, dostępną dla systemów iOS i Android.



